Запиши все однозначные числа сложение которых с числом 26 выполняется без переход?? через разряд
Математика
Запиши все однозначные числа сложение которых с числом 26 выполняется без переход?? через разряд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти числа = 1 2 3 - ОТВЕТ 27 28 29 - без перехода через разряд
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