Запиши выражения в тетради столбиком.Из цифр 7,6,2,1,0 составь наибольшее и наименьшее пятизначные числа.Найди их разность.Из цифр разности составь наибольшее и наименьшее пятизначные числа.Опять найди разность.Повтори последов...
Математика
Запиши выражения в тетради столбиком.Из цифр 7,6,2,1,0 составь наибольшее и наименьшее пятизначные числа.Найди их разность.Из цифр разности составь наибольшее и наименьшее пятизначные числа.Опять найди разность.Повтори последовательность действий 3 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы та,но если честно,то я не поняла как нужно составить выражение. Прости если неправильно.
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