Запишите числительные словами,от количественных образуйте порядковые 5 17 40 45 200
Русский язык
Запишите числительные словами,от количественных образуйте порядковые 5 17 40 45 200
Ответ(ы):
Гость:
Пять(пятый), семнадцать(семнадцатый),сорок(сороковой), сорок пять(сорок пятый), двести(двухсотый)
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