Запишите делители чисел 24,40,56,65,77,95,выраженные простыми числами
Математика
Запишите делители чисел 24,40,56,65,77,95,выраженные простыми числами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24=2*2*2*3 40=2*2*2*5 56=2*2*2*7 65=5*13 77=7*11 95=5*19
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