Запишите формулу линейной функции, график которой параллелен графику функции y=3x+5и проходит через точку :B (1;15)

Математика
Запишите формулу линейной функции, график которой параллелен графику функции y=3x+5и проходит через точку :B (1;15)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть функция имеет вид у=kx+b Так как графики параллельны, k=3. Подставив значение координат точки В, найдем свободный коэффициент b: 15=3*1+b b=12. Ответ: y=3x+12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите область определения функции y= lg x-1/8x+1
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста( Образуйте adjectives от данных слов mist sun frost wind fog rain storm
Ответить
Математика
Помогите решить в этом примере 12 действий
Ответить
Литература
Сочинение по двум томам "война и мир" : на каком эпизоде я бы остановилась
Ответить
Алгебра
Помогите номер 89 прошу вас)))))
Ответить