Запишите формулу линейной функции, график которой параллелен графику функции y=3x+5и проходит через точку :B (1;15)
Математика
Запишите формулу линейной функции, график которой параллелен графику функции y=3x+5и проходит через точку :B (1;15)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть функция имеет вид у=kx+b Так как графики параллельны, k=3. Подставив значение координат точки В, найдем свободный коэффициент b: 15=3*1+b b=12. Ответ: y=3x+12
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