Запишите формулу периметра равнобедренного треугольника обозначив длину его основания буквой а длину боковой стороны буквой Б а периметр буквой p 2) найдите а если p=16,4 Б =5см

Математика
Запишите формулу периметра равнобедренного треугольника обозначив длину его основания буквой а длину боковой стороны буквой Б а периметр буквой p 2) найдите а если p=16,4 Б =5см
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1)р=а+2Б 2)16-2*5=6=а
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