Запишите формулу периметра равнобедренного треугольника обозначив длину его основания буквой а длину боковой стороны буквой Б а периметр буквой p 2) найдите а если p=16,4 Б =5см

Математика

Запишите формулу периметра равнобедренного треугольника обозначив длину его основания буквой а длину боковой стороны буквой Б а периметр буквой p 2) найдите а если p=16,4 Б =5см

Автор: Гость