Запишите имена существительные в таком порядке,сначала имена существ. женского р??да,затем мужского рода. Июль,пыль,зелень,ремень,медаль,гвоздь,журавль,лошадь.январь,дверь,рысь,голубь,прорубь,кровать,червь,морковь.
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Запишите имена существительные в таком порядке,сначала имена существ. женского р??да,затем мужского рода. Июль,пыль,зелень,ремень,медаль,гвоздь,журавль,лошадь.январь,дверь,рысь,голубь,прорубь,кровать,червь,морковь.
Ответ(ы):
Гость:
Пыль, зелень, медаль , лошадь, дверь, рысь, кровать, морковь - ж. р . остальные все мужского рода.
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