Запишите по 3 слова, образованных приставочным, суффиксальным, приставочно-суффиксальным, бессуффиксным, постфиксальным способом, способом сложения. По желанию: любым другим смеш. способ. словообразования. ПОМОГИТЕ!!! УМОЛЯЮ
Русский язык
Запишите по 3 слова, образованных приставочным, суффиксальным, приставочно-суффиксальным, бессуффиксным, постфиксальным способом, способом сложения. По желанию: любым другим смеш. способ. словообразования. ПОМОГИТЕ!!! УМОЛЯЮ
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Победитель - приставка по реформа - приставка ре сословие - с
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