Запишите предложения на тему Настоящий друг или товарищ . Используйте глаголы с н?? , например: не бросит , не забудет, не подведёт, не потакает , не жалеет, не льстит , не обманет. Плиз срочно надо, 7 -10 предложений

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Запишите предложения на тему Настоящий друг или товарищ . Используйте глаголы с н?? , например: не бросит , не забудет, не подведёт, не потакает , не жалеет, не льстит , не обманет. Плиз срочно надо, 7 -10 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящий друг не  забудет о твоём дне рождении . не бросит в трудный час.  не подведёт ни при каких обстоятельствах.  не потакает твоим слабостям. никогда не льстит и не обманет .  ради друга не жалеет ничего .
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