Морфологический разбор предлога Благодаря, за

Русский язык
Морфологический разбор предлога Благодаря, за
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря-предлог1. (нужен какой то глагол, какой у вас в предложении?, ну например): Не забыл благодаря памяти-Д.п. 2.Простое, неперех,неизм. 

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