Установите соответствия между физическими явлениями и их видами Физические явл??ния: А)Молния Б)Гром В)Взаимодействие заряженных частиц виды: 1)звуковые 2)магнитные 3)Электрические 4)Световые
Физика
Установите соответствия между физическими явлениями и их видами Физические явл??ния: А)Молния Б)Гром В)Взаимодействие заряженных частиц виды: 1)звуковые 2)магнитные 3)Электрические 4)Световые
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