Заячи лапы в рассказе дано описание грозы . впишите пропущенные слова

Гость: Гость:

1) …Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались… (Стальное колечко) 2)…Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с чёрными пронзительными глазами… (Барсучий нос) 3) …Однажды ворона застала в ларьке маленького растрёпанного воробья, по имени Пашка. Жизнь для воробьёв пришла трудная… (Растрёпанный воробей) 4) …Это было уже не воровство, а грабёжь средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки… (Кот-ворюга) 5) Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, ещё видна на дне этой водяной чаши. (Какие бывают дожди)