Какие семейные праздники вы знаете какие отмечаете в своей семье

Обществознание
Какие семейные праздники вы знаете какие отмечаете в своей семье
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Автор: Гость
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Гость:
Новый год, день благодорения,прощенное воскресенье, паска,день города, день президента итд
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