Какие семейные праздники вы знаете какие отмечаете в своей семье
Обществознание
Какие семейные праздники вы знаете какие отмечаете в своей семье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новый год, день благодорения,прощенное воскресенье, паска,день города, день президента итд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Иван Иванович рассчитал чтобы отгородить свой прямоугольный участок от соседей, ??му нужно построить забор длиной 70м. Найти длины сторон участка, ...
Русский язык
Помогите пожалуйста. Очень важно. 4) Вдруг приезжает общая наша знакомая говорит, что некто, не желающий открыть своё имя, просит принять от на...