Иван Иванович рассчитал чтобы отгородить свой прямоугольный участок от соседей, ??му нужно построить забор длиной 70м. Найти длины сторон участка, если длин а участка в 6 раз больше ширины. Решить задачу разными способами.

Математика
Иван Иванович рассчитал чтобы отгородить свой прямоугольный участок от соседей, ??му нужно построить забор длиной 70м. Найти длины сторон участка, если длин а участка в 6 раз больше ширины. Решить задачу разными способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина х, тогда ширина 6х х+6х=70 7х=70 х=10 длина 10, тогда ширина 10*6=60
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