Иван Иванович рассчитал чтобы отгородить свой прямоугольный участок от соседей, ??му нужно построить забор длиной 70м. Найти длины сторон участка, если длин а участка в 6 раз больше ширины. Решить задачу разными способами.

Математика

Иван Иванович рассчитал чтобы отгородить свой прямоугольный участок от соседей, ??му нужно построить забор длиной 70м. Найти длины сторон участка, если длин а участка в 6 раз больше ширины. Решить задачу разными способами.

Автор: Гость