Помогите пожалуйста. Очень важно. 4) Вдруг приезжает общая наша знакомая говорит, что некто, не желающий открыть своё имя, просит принять от на изрядную сумму, которая даст мне возможность отдохнуть и полечиться санатории. ...

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Помогите пожалуйста. Очень важно. 4) Вдруг приезжает общая наша знакомая говорит, что некто, не желающий открыть своё имя, просит принять от на изрядную сумму, которая даст мне возможность отдохнуть и полечиться санатории. 5) Кто этот некто, я в ту пору не знал. 6) Мне и в голову не приходил' что это Андреев, так как в качестве литературного критика, я незадолго до этос резко нападал на него в ряде статей. 7) Лишь после его смерти мне стало извести что деньги были посланы им (К. Чуковский). Среди предложений с 4 по 7 найдите причастия, укажите к какому разряду относится каждое из них.

Автор: Гость