Плиз решите уравнением стол и стул вместе стоят 368 р сколько стоит стол и сколько стул если стул дешевле стола на 204 руб помогите пожалуйста

Математика

Плиз решите уравнением стол и стул вместе стоят 368 р сколько стоит стол и сколько стул если стул дешевле стола на 204 руб помогите пожалуйста

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