Плиз решите уравнением стол и стул вместе стоят 368 р сколько стоит стол и сколько стул если стул дешевле стола на 204 руб помогите пожалуйста
Математика
Плиз решите уравнением стол и стул вместе стоят 368 р сколько стоит стол и сколько стул если стул дешевле стола на 204 руб помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть стул x, тогда стол x+204 составим уравнение x+x+204=368 2x=368-204 2x=164 x=82 (cтул) 82+204=286 (стол)
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