А ) 1\2 * 4\5 * 5\6 , б ) 7\8 *4 \35 * 10\9 , в ) 13\12 * 24\65 *15\31 , г ) 5\16 * 8 \15 * 4\3 , д ) 42\56 * 16\5 * 15\36 , е ) 5\8 * 8 \9 * 9\10 .
Математика
А ) 1\2 * 4\5 * 5\6 , б ) 7\8 *4 \35 * 10\9 , в ) 13\12 * 24\65 *15\31 , г ) 5\16 * 8 \15 * 4\3 , д ) 42\56 * 16\5 * 15\36 , е ) 5\8 * 8 \9 * 9\10 .
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