Напишите 5 предложений с вводными словами различного значения: 1) вводное слово в??ражает сомнение,или уверенность или чувство; 2) вводные слова указывает на того, кому принадлежит высказанная мысль; 3) вводное слово устанав...

Гость: Гость:

По моему завтра будет дождь.Метеоролог передавал в новостях что завтра пойдёт снег.Он нечаянно проговорился о чем-то весьма сокровенном и теперь, во-первых, опасался, что его не поймут, во-вторых, был недоволен, что проговорился.Я уверен я получу пять за домашнее задание.Мама сказала что я завтра не пойду гулять.