Подобрать и записать в тетрадь картину, муз. произведение, стихотворение поэтов о весне.

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картины И. Левитан "Март" А. Саврасов "Грачи прилетели" Музыка Чайковский П,И, "Времена года" Весна.«Март. Песня жаворонка»,«Апрель. Подснежник»,«Май. Белые ночи» Стихи Жуковский В.А. ЖАВОРОНОК На солнце темный лес зардел, В долине пар белеет тонкий, И песню раннюю запел В лазури жаворонок звонкий. Он голосисто с вышины Поет, на солнышке сверкая: Весна пришла к нам молодая, Я здесь пою приход весны Ф,Тютчев Весенние водыЕще в полях белеет снег, А воды уж весной шумят — Бегут и будят сонный брег, Бегут, и блещут, и гласят…Они гласят во все концы: «Весна идет, весна идет, Мы молодой весны гонцы, Она нас выслала вперед!Весна идет, весна идет, И тихих, теплых майских дней Румяный, светлый хоровод Толпится весело за ней!..» Фет А.А. «Верба» Уж верба вся пушистая Раскинулась кругом; Опять весна душистая Повеяла крылом. Станицей тучки носятся, Тепло озарены, И в душу снова просятся, Пленительные сны. Везде разнообразною Картиной занят взгляд, Шумит толпою праздною Народ чему-то рад… Какой-то тайной жаждою Мечта распалена – И над душою каждою Проносится весна.