В саду 120 кг . из 25 кг сварили джем а остальные разложили поровну в 5 ящиков .сколько кг яблок в каждом ящики

Математика

В саду 120 кг . из 25 кг сварили джем а остальные разложили поровну в 5 ящиков .сколько кг яблок в каждом ящики

Автор: Гость