В саду 120 кг . из 25 кг сварили джем а остальные разложили поровну в 5 ящиков .сколько кг яблок в каждом ящики
Математика
В саду 120 кг . из 25 кг сварили джем а остальные разложили поровну в 5 ящиков .сколько кг яблок в каждом ящики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120-25=95(кг)-Убрать если зделали джем 2)95:5=19(ящ)-Ящиков по 5 кг Ответ:19 Ящиков
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