Помогите мне пожалуйста номер 183
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Помогите мне пожалуйста номер 183
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климка в ожидании дня рождения брата:-Скоро у Ильи день рождения,и ему подарят вилосепед.
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