Сольфеджио(4 класс, репетиция экзамена.). БИЛЕТ N1 Три вида минора и два вида мажора. Спеть Ми мажор гармонический, в нём тритоны и цепочку аккордов : Т5/3-Т6-S5/3-S6-D5/3-D7-T3. Спеть от ноты РЕ вверх: б.2, ч.4,м.6,б.7,М5/3,Б6...

Музыка

Сольфеджио(4 класс, репетиция экзамена.). БИЛЕТ N1 Три вида минора и два вида мажора. Спеть Ми мажор гармонический, в нём тритоны и цепочку аккордов : Т5/3-Т6-S5/3-S6-D5/3-D7-T3. Спеть от ноты РЕ вверх: б.2, ч.4,м.6,б.7,М5/3,Б6,М6/4. БИЛЕТ N2 Спеть состав аккордов Б5/3,Б6,Б6/4. Спеть ми минор (3 вида), в нём тритоны и цепочку аккордов: t53 - s6/4-t5/3-T6/4-S6-t6/4-D6-T5/3. Спеть от ноты СИ ь(бемоль) вверх: б.2,б.3,ч.5,Б5/3,D7,Б6/4.

Автор: Гость