Ветер-ясная,солнечная,теплая,осенняя
Русский язык
Ветер-ясная,солнечная,теплая,осенняя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний пасмурный день. Небо темно-серого удивительно стального оттенка, облачное, туманное. Тяжелые тучи ползут по этой давящей стали. Холодный ветер сильно раскачивает ветви деревьев. Они грозно шумят, как будто жалуются недовольно: " Пасмурно, холодно.. . Как тоскливо! "
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько воды нужно добавить в 1200 г. жидкости, содержащей из 40% сахара, что бы получить 12%-ный раствор сахара?
История
Математика
Скорость катера по течению 39.1 км/ч. собственная скорость катера 36.5 км/ч. найдите скорость течения и скорость катера