Ветер-ясная,солнечная,теплая,осенняя

Гость: Гость:

Осенний пасмурный день. Небо темно-серого удивительно стального оттенка, облачное, туманное. Тяжелые тучи ползут по этой давящей стали. Холодный ветер сильно раскачивает ветви деревьев. Они грозно шумят, как будто жалуются недовольно: " Пасмурно, холодно.. . Как тоскливо! "