Ветер-ясная,солнечная,теплая,осенняя

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Ветер-ясная,солнечная,теплая,осенняя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний пасмурный день. Небо темно-серого удивительно стального оттенка, облачное, туманное. Тяжелые тучи ползут по этой давящей стали. Холодный ветер сильно раскачивает ветви деревьев. Они грозно шумят, как будто жалуются недовольно: " Пасмурно, холодно.. . Как тоскливо! "
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