Скорость катера по течению 39,1 км\ч. собственная скорость катера 36,5 км\ч. найдите скорость течения и скорость катера против течния

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Скорость катера по течению 39,1 км\ч. собственная скорость катера 36,5 км\ч. найдите скорость течения и скорость катера против течния

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