Скорость катера по течению 39,1 км\ч. собственная скорость катера 36,5 км\ч. найдите скорость течения и скорость катера против течния
Математика
Скорость катера по течению 39,1 км\ч. собственная скорость катера 36,5 км\ч. найдите скорость течения и скорость катера против течния
Ответ(ы) на вопрос:
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1)39,1-36,5=2,6 км/ч-скорость течения2)36,5-2,6=33,9 км/ч-скорость катера против течения
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