Придумайте небольшую сказку про Ушастика, который издавал эхо.
Окружающий мир
Придумайте небольшую сказку про Ушастика, который издавал эхо.
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Гость:
Один раз где-то за 7-ми океанами жил ушастик он не мог найти своего друга один раз он пошол в лес за грибами и познокомился с эхом вот что получилось
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