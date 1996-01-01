На основании современной политической карты мира раскройте вопрос о формах государственного устройства

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Урок обобщения по теме «Политико-правовая сфера жизни обществ»1. Дайте развернутую характеристику политической системе общества.Политическая система общества – это совокупность политических институтов и организаций, соответствующих идей и взглядов, политических отношений, политико-правовых норм.Политические организации и институты – это государство в целом, представленное законодательной, исполнительной и судебной властью, а также политические партии, общественные объединения политической направленности, ведущие идеологическую работу средства массовой информации.Люди, участвующие в политической жизни общества, играющие в ней различные роли, руководствуются определенными идеями, ценностными установками и воззрениями. Политические взгляды и идеи людей выражают их основополагающие интересы, классов, социальных групп, связанные с получением и использованием власти. Политико-правовые нормы регулируют политическую жизнь общества, фиксируют полномочия властных органов и должностных лиц, права и обязанности граждан. Эту роль выполняют прежде всего Конституция и законы страны.Политические отношения складываются по поводу завоевания, перераспределения и использования политической власти в обществе. Это – отношения между политическими институтами и людьми, занимающими определенное политическое положение.Политические отношения между людьми могут характеризоваться либо сотрудничеством и взаимопомощью, либо соперничеством или даже враждебностью (например, ожесточенная борьба политических партий за власть).2. В чем заключается взаимосвязь понятий «власть», «государство» и «политика».Итак, в данном ответе я использую понятия "власть", "государство" (государственная), "политика" (политическая) и покажу их соотношение.Надеюсь, вам это поможет если не ответить на вопрос, то хотя бы сформировать представление, о чем идет речь.Если говорить о понятии "власть", то она бывает государственная и политическая.Эти виды власти различаются по субъектам, которые наделены властными полномочиями.В первом случае субъекты -органы государственной власти субъектов страны (субъектов 83 -области, края и т.п.), а также федеральные государственные органы.Во втором случае субъекты -это политические объединения, партии и органы местного самоуправления.Эти виды власти имеют разные методы воздействия на общество: субъекты государственной власти используют принуждение как метод, а субъекты политической власти непосредственно не могут его применять.Объем полномочий у этих видов власти тоже разный.Общее: цель - управлять общественными делами, публичный характер власти.3. Выделите основные этапы обретения суверенитета Республикой Беларусь.Процесс становления белорусской государственности можно разделить на три этапа.Первый этап начинается с момента придания Верховным Советом БССР статуса конституционного закона Декларации «О государственном суверенитете БССР» 25 августа 1991 года. Далее 19 сентября 1991 года были приняты постановление о переименовании БССР в Республику Беларусь и законы «О Государственном флаге Республики Беларусь» и «О Государственном гербе Республики Беларусь». Денонсация 8 декабря 1991 года в Вискулях договора 1922 года об образовании СССР и подписание договора о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), а также ратификация этих документов 10 декабря 1991 года, стали логическим завершением первого этапа становления белорусской государственности. Первыми странами, признавшими независимость Беларуси и установившими с ней дипломатические отношения, были Украина и США. В течение 1992 года произошло полное международное признание Республики Беларусь.Второй этап становления белорусской государственности связан с принятием Конституции 15 марта 1994 года и избранием в том же году Президента Республики Беларусь.Третий период начался со второй половины 1994 года и продолжался до ноября 1996 года. В этот период 14 мая 1995 года проводятся парламентские выборы и одновременно референдум по вопросам придания русскому языку равного статуса с белорусским, установления нового Государственного флага и Государственного герба, экономической интеграции с Россией и расширения полномочий Президента. Для этого времени также характерно укрепление отношений с Российской Федерацией. Так, 26 мая 1995 года у белорусской деревни Речка была устранена граница между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, а 2 апреля 1996 года президенты двух стран подписали Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, согласно которому оба государства сохраняли свой суверенитет, независимость и территориальную целостность, свои конституции и атрибуты государственной власти (герб, флаг, гимн). По договору, оба государства являлись полноправными субъектами международного права, сохраняли членство в ООН и других международных организациях. Завершением третьего этапа было проведение референдума 24 ноября 1996 года, в результате которого были внесены изменения и дополнения в Конституцию 15 марта 1994 года.