5 одинаковых арбузов весят 15 кг. Сколько таких арбузов потянут на 60 кг?

Математика
5 одинаковых арбузов весят 15 кг. Сколько таких арбузов потянут на 60 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15:5=3(кг)-весит один арбуз 2)60:3=20(шт)-арбузов потянут на 60 кг
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