Сколько воды нужно добавить в 1200 г. жидкости, содержащей из 40% сахара, что бы получить 12%-ный раствор сахара?

Математика

Сколько воды нужно добавить в 1200 г. жидкости, содержащей из 40% сахара, что бы получить 12%-ный раствор сахара?

Автор: Гость