Сколько воды нужно добавить в 1200 г. жидкости, содержащей из 40% сахара, что бы получить 12%-ный раствор сахара?

Математика
Сколько воды нужно добавить в 1200 г. жидкости, содержащей из 40% сахара, что бы получить 12%-ный раствор сахара?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200*0,4=480г сахара в растворе 480:0,12=4000г масса нового раствора 4000-1200=2800г воды надо добавить
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