Сколько воды нужно добавить в 1200 г. жидкости, содержащей из 40% сахара, что бы получить 12%-ный раствор сахара?
Математика
Сколько воды нужно добавить в 1200 г. жидкости, содержащей из 40% сахара, что бы получить 12%-ный раствор сахара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200*0,4=480г сахара в растворе 480:0,12=4000г масса нового раствора 4000-1200=2800г воды надо добавить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Скорость катера по течению 39.1 км/ч. собственная скорость катера 36.5 км/ч. найдите скорость течения и скорость катера