Поход Тохтамыша на Москву
История
Поход Тохтамыша на Москву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1382 - Разорения Тохтамышем Москвы. Уж явно разгромил из-за поражение ордынцев на Куликовом поле и на реке Воже.
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