H2SO4(к)+Mg-gt; NH3+O2-gt;(над стрелкой Pt)
Химия
H2SO4(к)+Mg-gt; NH3+O2-gt;(над стрелкой Pt)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5H2SO4 + 4Mg = 4MgSO4 + H2S + 4H2O 4NH3+5O2 = 4NO + 6H2O
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