Следующих предложениях неверно использовано полная форма имен прилагательных Запишите их в исправленном виде вставляя пропущенные буквы подчеркните главные члены предложения номер 527

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Следующих предложениях неверно использовано полная форма имен прилагательных Запишите их в исправленном виде вставляя пропущенные буквы подчеркните главные члены предложения номер 527
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Гость:
Ааа,ну понятно))а где фотка-то?
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