5,6 пример!!!!!!!!!!!!

Алгебра
5,6 пример!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) не видно степени 6) (ab+b²)*3a)/9*b²= =(3ab(a+b))/9b²= =(a(a+b))/3b=(a²+ab)/3b
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