Какие права гражданина охраняются статьями Гражданского кодекса

Обществознание
Какие права гражданина охраняются статьями Гражданского кодекса
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Гость:
Право на защиту чести и доброго имени
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