1. Живое существо, в отличие от большинства неживых тел: А) непрерывно расходует э??ергию Б) разрушается под внешним воздействием В) может изменять структуру Г) может изменять форму 2. Растение отличается от животного: А)...

Биология

1. Живое существо, в отличие от большинства неживых тел: А) непрерывно расходует э??ергию Б) разрушается под внешним воздействием В) может изменять структуру Г) может изменять форму 2. Растение отличается от животного: А) способностью к росту Б) питанием готовыми органическими веществами В) отсутствием какого-либо движения Г) способностью образовывать органические вещества из неорганических 3. К неорганическим веществам относят: А) гемоглобин Б) глюкозу В) соли кальция Г) крахмал 4. Одна из функций жиров состоит в том, что они: А) ускоряют химические реакции Б) являются внутренним резервом для извлечения воды В) участвуют в транспорте веществ Г) хранят наследственную информацию 5. Плотной клеточной оболочки, состоящей из целлюлозы нет у: А) клеток мозга лося Б) бактерии, вызывающей чуму В) вируса Г) клеток листа гороха 6. Фотосинтез осуществляется в пластидах: А) бесцветных Б) содержащих красно-желтые пигменты В) содержащих хлорофилл Г) во всех пластидах 7. При бесполом размножении никогда не происходит: А) слияние половых клеток Б) деления клеток В) почкования Г) образования спор 8. Смысл оплодотворения заключается в объединении: А) цитоплазмы двух клеток Б) ядер, полученных от двух родителей В) цитоплазмы яйцеклетки и ядра сперматозоида Г) ядра яйцеклетки и цитоплазмы сперматозоида 9. В организме животного к активному движению способны: А) мужские половые клетки Б) женские половые клетки В) и те и другие Г) нервные клетки 10. Из окружающей среды растение получает: А) только минеральные вещества Б) только углеводы В) минеральные вещества и углеводы Г) минеральные и все органические вещества 11. Хищником является: А) карась Б) пескарь В) щука Г) лещ 12. Живые организмы в процессе дыхания получают: А) энергию Б) строительный материал В) углекислый газ Г) азот для построения белков 13. С помощью легких дышат: А) лошадь Б) майский жук В) амеба Г) речной рак 14. У растения томат мы едим: А) стебель Б) корень В) плод Г) клубень 15. Одна из функций листа растения: А) образование органических веществ из неорганических Б) создание тени для стебля и корней В) защита растения от болезней Г) защита растения от вредителей 16. Фактор живой природы: А) вода Б) температура В) грибы Г) свет 17. Паразитические организмы: А) поедают друг друга Б) используют другие организмы как место обитания и источник пищи В) поедают органические остатки Г) питаются растениями 18. Соотнесите тип экологического фактора и характеристику А) антропогенные факторы 1. продолжительность светового дня Б) абиотические факторы 2. Использование леса В) биотические факторы 3. Космические излучения 4. Воздействие растений 5. истощение плодородных земель 6. воздействие животных 7. влажность, температура 8. воздействие микроорганизмов А- Б- В- 19. Соотнесите название органоида клетки и выполняемую им функцию А) лизосома 1. дыхание Б) цитоплазма 2. деление В) митохондрия 3. защита Г) оболочка 4. Перенос веществ внутри клетки Д) ядро 5. пищеварение Е) хлоропласты 6. Образование питательных веществ на свету А- Б- В- Г- Д- Е-

Автор: Гость