Ребят помогите решить 3 номер ПЛИЗЗ СРОЧНО

Химия
Ребят помогите решить 3 номер ПЛИЗЗ СРОЧНО
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Гость:
На скорую руку, прошу прощения за небрежность написания.
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