Помогите с составлением программ в Паскале,пожалуйста. Задание во вложении :)

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Помогите с составлением программ в Паскале,пожалуйста. Задание во вложении :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. var a,b,c,x,y:real; begin write('a='); readln(a); write('b='); readln(b); write('c='); readln(c); x:=(sqr(sin(a))+cos(b*b))/(3*c)*exp(b-c); y:=(1+exp(ln(c)*(1/3)))*(2*cos(pi-a))/(3*c); writeln('x=',x); writeln('y=',y); end. 2. var x,y,f,z:real; begin write('x='); readln(x); write('y='); readln(y); if x*y<1/2  then f:=(1+sqr(cos(y-x)))/(x/y+y*y)  else f:=sin(ln(x/y)); z:=cos(f)*cos(f)*cos(f); writeln('f=',f); writeln('z=',z); end.
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