Запишите слова,которые состоят из двух слогов и которые нельзя перенести
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Запишите слова,которые состоят из двух слогов и которые нельзя перенести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень, ясень, юля, яма, ира, йогурт
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