Решите уравнения (x+3)^4+2 (x+3)^2-8=0; Два автомобиля одновременно отправляются в 990 километровой пробег. Первый едет со скоростью на 9 км/ч больше. Чем второй . И прибывает в финишу на 1 час раньше второго . Найдите скорост...
Алгебра
Решите уравнения (x+3)^4+2 (x+3)^2-8=0; Два автомобиля одновременно отправляются в 990 километровой пробег. Первый едет со скоростью на 9 км/ч больше. Чем второй . И прибывает в финишу на 1 час раньше второго . Найдите скорость первого авто
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