СРОЧНО краткое содержание гарри поттер и принц полукровка

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Сюжет Гарри достался старый учебник «Расширенного курса зельеварения», подписанный «Собственность Принца-полукровки». Таинственный принц делал пометки в книге, и, следуя им, Гарри становится лучшим на уроках по зельеварению. Но это не единственный сюрприз учебника… Кроме того, Поттер узнаёт о детствелорда Волан-Де-Морта, и о том, как ему удалось достичь бессмертия. Гарри находит свою любовь, но смерть Альбуса Дамблдора и реальная угроза, нависшая над теми, кто ему дорог заставляет его отказаться от любимой девушки.