Чему равна частота упругих колебаний якоря массы 500 кг, подвешенного на якорной цепи жесткостью 104 н/мм?
Физика
Чему равна частота упругих колебаний якоря массы 500 кг, подвешенного на якорной цепи жесткостью 104 н/мм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=1/T T=2π√m/k=6,28√0,5/0,104 H/м=6,28*√4,8=6,28*2,2=13,8 с v=1/13,8=0,07Гц
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