Два самолета летели с одинаковой скоростью. первый самолет был в воздухе 4 ч, второй - 6 ч. первый самолет пролетел на 1400 км меньше второго. какое расстояние пролетел каждый самолет

Математика

Два самолета летели с одинаковой скоростью. первый самолет был в воздухе 4 ч, второй - 6 ч. первый самолет пролетел на 1400 км меньше второго. какое расстояние пролетел каждый самолет

Автор: Гость