Два самолета летели с одинаковой скоростью. первый самолет был в воздухе 4 ч, второй - 6 ч. первый самолет пролетел на 1400 км меньше второго. какое расстояние пролетел каждый самолет
Математика
Два самолета летели с одинаковой скоростью. первый самолет был в воздухе 4 ч, второй - 6 ч. первый самолет пролетел на 1400 км меньше второго. какое расстояние пролетел каждый самолет
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1400×6=? ?+1400=? и всё
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