Решите неравенство log1/4(x+10) больше -1/2
Математика
Решите неравенство log1/4(x+10) больше -1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
основание логарифма а=1/4 , знак неравенства меняем x∈(-10;-8]
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