Сраните 1/10 и 1/100 9/10 и 10/9
Математика
Сраните 1/10 и 1/100 9/10 и 10/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/10>1/100, так как чем меньше знаменатель(при одинаковом числителе), тем больше число 9/10<10/9
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