Как называют в литературоведении сложный и многозначный образ, смысл которого не исчерпывается «предметностью» и который нельзя расшифровать простым логическим рассуждением (например, приснившийся Пьеру "глобус")?

Литература
Как называют в литературоведении сложный и многозначный образ, смысл которого не исчерпывается «предметностью» и который нельзя расшифровать простым логическим рассуждением (например, приснившийся Пьеру "глобус")?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это символизм скорее всего
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