Рассказ про своего любимца

Гость: Гость:

Моего кота зовут Тимофей. Тимофей очень добрый и умный кот . Он породистый - британец . Тимоша серого цвета . Шерсть у него мягкая гладкая . Котик любит кушать рыбу и корм Wiskas , а пить предпочитает воду и молоко . Весит наш Тима 5 килограмм . Я и моя семья любим его всей душой !