Кто написал произведение "Летний вечер"?

Литература
Кто написал произведение "Летний вечер"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валентин Катаев, не уверена если честно
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