Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые
Алгебра
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 8а+b-6a-2a=2a-2a=a+b б)8x-0.5-0.5x+8=7x+8 в)4-3x+6-x=-4x+2
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