Помогите решить СРОЧНО 1)-3/4+8.5*(0.021:0.01-2.51)=

Математика
Помогите решить СРОЧНО 1)-3/4+8.5*(0.021:0.01-2.51)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=-3/4+8,5*(2,1-2,51)= -3/4+8,5*(-0,41)= -3/4-3,485=-0,75-3,485=-4,235
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