Решите плиз.Зарание спасибо^-^

Математика
Решите плиз.Зарание спасибо^-^
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 2/5:0,4-3,7=2,4:0,4-3,7=6-3,7=2,3 1/4*10+3,5=0,25*10+3,5=2,5+3,5=6 3,25*4-3/5=13-0,6=12,4 2 1/2:0,5+3,6=2,5:0,5+3,6=5+3,6=8,6 1 3/4*0,4+0,3=1,75*0,4+0,3=1 7/10:0,2-0,5=0,7:0,2-0,5=3,5-0,5=3
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