Для обработки низа платья потребовать лента длиной 4 метра 15 сантиметров На сколь??о сантиметров надо укоротить ленту длиной 5 метров чтобы получить кусок нужно длины
Математика
Для обработки низа платья потребовать лента длиной 4 метра 15 сантиметров На сколь??о сантиметров надо укоротить ленту длиной 5 метров чтобы получить кусок нужно длины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 м = 100 см 4 м 15 см = (4 * 100) см + 15 см = 400 см + 15 см = 415 см 5 м = (5 * 100) см = 500 см 500 см - 415 см = 85 см - на столько надо укоротить ленту Ответ: на 85 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1.Определите объем (н.у)углекислого газа ,выделяющегося при растворении 110 г известняка,содержащего 92%карбоната кальция ,в избытке азотной кислот...
Математика
Из посёлка одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автомобилиста. ??дин ехал в Курск, а другой-в Воронеж. Скорость первого автомобили...
Обществознание