Для обработки низа платья потребовать лента длиной 4 метра 15 сантиметров На сколь??о сантиметров надо укоротить ленту длиной 5 метров чтобы получить кусок нужно длины

Гость: Гость:

1 м = 100 см 4 м 15 см = (4 * 100) см + 15 см = 400 см + 15 см = 415 см 5 м = (5 * 100) см = 500 см 500 см - 415 см = 85 см - на столько надо укоротить ленту Ответ: на 85 см.